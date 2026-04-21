Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a annoncé hier lundi, devant les deux chambres du Parlement réunies, le déploiement d’un contingent de 1.500 hommes en Haïti, dont un premier bataillon de 400 hommes se trouve déjà sur le terrain.

C’est le Président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi qui dirigeait la séance qui a donné lecture du message du Chef de l’Etat tchadien, en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement.

Dans son message, le président Deby Itno a souligné que son pays a répondu à l’appel des Nations Unies en envoyant des troupes à Haïti, précisant que le Tchad a été sollicité pour contribuer à la restauration de la sécurité en République d’Haïti, dans le cadre de la Force multinationale de répression des gangs armés, instituée par la Résolution 2795 (2025) du Conseil de sécurité.

Tout en indique que la mission du contingent tchadien est prévue pour une durée de douze mois à compter d’avril 2026, le président tchadien a réaffirmé que la détermination des Forces de défense et de sécurité à contribuer efficacement au rétablissement de la paix et de la stabilité en Haïti, s’inscrit dans le cadre de la solidarité internationale et du respect des obligations constitutionnelles.

Mahamat a profité de cette occasion pour rappeler que le Tchad, fidèle à ses valeurs de solidarité, d’humanisme et de générosité, s’illustre par ses engagements constants en faveur de la paix, tant sur le plan national que continental et international. Le Tchad se tient aussi prédisposé à accueillir les réfugiés fuyant les guerres et crises dans les pays voisins.