L’Autriche a exprimé, mercredi, son soutien à la Résolution 2797 (octobre 2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant qu’une « véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait constituer l’une des solutions les plus réalisables».

Cette position a été consignée dans un Communiqué conjoint adopté à l’issue de la rencontre, ce jour à Vienne, entre Mme Beate Meinl-Reisinger, ministre fédérale des Affaires européennes et internationales, et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, qui effectue une visite de travail en Autriche.

De même, dans ce Communiqué conjoint, l’Autriche a salué l’adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité qui appuie pleinement les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour « faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable » pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. Dans ce cadre, l’Autriche s’est félicitée de « la volonté du Maroc d’expliciter comment une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine se déclinerait », lit-on dans le Communiqué conjoint.

La position renforcée de l’Autriche consolide le consensus grandissant généré par la dynamique internationale impulsée par le Roi Mohammed VI en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative d’autonomie, couronnée par l’adoption par le Conseil de Sécurité de l’ONU de la résolution 2797, le 31 octobre 2025.

Par ailleurs, les deux pays ont signé un mémorandum d’entente (MoU) instituant un dialogue stratégique. Il a été paraphé ce mercredi à Vienne, la capitale autrichienne, par les ministres des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita et autrichienne, Mme Beate Meinl-Reisinger.

Cet accord vise à booster une coopération déjà solide et à l’élever au rang de partenariat stratégique, en s’appuyant sur des principes fondamentaux tels que le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence.

Le MoU prévoit notamment l’instauration de consultations régulières et d’échanges d’informations sur des questions bilatérales, régionales et internationales, afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays. Il traduit également la profondeur des liens historiques entre le Maroc et l’Autriche qui ont célébré en 2023, le 240e anniversaire de leurs relations diplomatiques. À travers cette initiative, Rabat et Vienne affichent leur ambition de diversifier et d’intensifier leur coopération dans divers domaines d’intérêt commun.