La Commission de l’Union africaine (CUA) et le Centre international de dialogue (KAICIID) ont décidé de renouveler leur partenariat par la signature, hier mardi, d’un protocole d’accord (MoU) portant sur la stabilité du continent, indique l’organisation panafricaine dans un communiqué.

Le protocole d’accord signé en présence de la vice-présidente de l’UA, Selma Malika Haddadi et du Secrétaire général par intérim du KAICIID, l’Ambassadeur António de Almeida-Ribeiro, vient consolider une décennie de collaboration fructueuse.

Cet accord définit une feuille de route ambitieuse pour relever les défis contemporains auxquels fait face le continent africain, à travers, entre autres, le dialogue interreligieux et interculturel.

Les piliers de cette coopération renouvelée s’articulent selon le communiqué, autour de quatre axes majeurs à savoir : une vision commune ancrée dans un engagement envers le dialogue, la paix, la cohésion sociale et le développement inclusif.

La convention prône un alignement total avec l’Agenda 2063 pour bâtir «L’Afrique que nous voulons», et l’utilisation du dialogue comme un outil vital pour la médiation, la résilience communautaire et la cohésion sociale, avec l’objectif de prévenir les conflits.

Il est aussi question d’autonomiser les acteurs locaux, en mettant l’accent sur la participation des femmes, des jeunes et des dirigeants religieux en tant qu’agents de changement dans les Etats membres de l’UA.

En unissant leurs forces, l’UA et le KAICIID s’engagent à transformer ces principes en actions concrètes sur le terrain au service d’un continent plus pacifique.