La République du Honduras a décidé de suspendre sa reconnaissance de la pseudo-république sahraouie «rasd», a annoncé la ministre hondurienne des Affaires étrangères, Mireya Agüero de Corrales dans une lettre officielle adressée ce mercredi 22 avril à son homologue marocain, Nasser Bourita.

Mireya Agüero de Corrales précise dans sa lettre, que cette «suspension» relève d’une décision souveraine du Honduras, «fondée sur son attachement traditionnel aux principes de non-ingérence et de respect des affaires intérieures des autres États», ajoutant que cette décision a été notifiée par la République du Honduras au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Dans la même lettre, le Honduras «réaffirme son soutien total aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel visant à parvenir à une solution politique, juste et durable» au litige artificiel autour du Sahara Occidental marocain, ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la dernière résolution 2797 adoptée le 31 octobre 2025.

Dans cette Résolution le Conseil de sécurité de l’ONU appuie pleinement les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour « faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable » pour le règlement du différend régional artificiel autour du Sahara Occidental marocain.

Pour rappel, le Honduras, pays d’Amérique centrale, avait reconnu la pseudo-république sahraouie en 1989, et reconfirmé cette reconnaissance en 2022. Il s’agit du 6e retrait de reconnaissance durant les deux dernières années. La décision du Honduras s’inscrit, en effet, dans la dynamique que connait le dossier du Sahara marocain sous l’impulsion directe du Roi Mohammed VI.