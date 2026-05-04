L’état-major général des Armées mauritaniennes a mis en garde ce dimanche 3 mai, «l’opinion publique contre la circulation d’informations inexactes et trompeuses sur de prétendus mouvements de combattants franchissant les frontières nationales» de la Mauritanie, 3è Etat le plus vaste d’Afrique de l’ouest derrière le Niger et le Mali.

La direction des Armées de la Mauritanie a qualifié «ces allégations de tentatives délibérées de désinformation». Ces démentis interviennent dans un contexte de recrudescence de tensions au Sahel central depuis l’attaque djihadiste inédite contre le Mali le 25 avril 2026.

L’état-major général des Armées de la Mauritanie met précisément en garde, «contre la circulation ou la promotion de ces informations erronées, qui s’inscrivent dans des actes de désinformation susceptibles de perturber l’ordre public et de porter atteinte aux intérêts supérieurs de la nation».

«Les Armées mauritaniennes sont conviées à faire preuve du plus haut degré de vigilance et d’esprit de responsabilité dans le traitement des informations à caractère sécuritaire», a indiqué l’état-major dans son communiqué.

Ce dernier souligne que ses «Armées confirment la fausseté de ces allégations », précisant que « de telles revendications s’inscrivent clairement dans une tentative délibérée de désinformation visant à semer le doute et à nuire à la crédibilité de nos Forces» armées.

«La Mauritanie exerce un contrôle total et permanent ainsi qu’une souveraineté complète sur l’ensemble de son territoire national, en particulier dans les zones frontalières, où aucune activité hostile n’a été enregistrée et où aucune incursion ne peut être tolérée», a tenu à souligner Nouakchott.

Face à la recrudescence des tensions militaires au Sahel central, la Mauritanie indique par ailleurs que ses «Forces armées nationales demeurent en état d’alerte maximale, pleinement mobilisées et engagées avec détermination dans leurs missions de surveillance, de sécurisation et de défense de l’unité et de l’intégrité du territoire national, prêtes à faire face avec fermeté, à toute évolution potentielle de la situation».