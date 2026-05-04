Nick Checker, haut responsable du Bureau des Affaires africaines au Département d’Etat américain a défendu ce dimanche 3 mai, devant le Sénat, l’approche américaine de la lutte anti-terroriste en Afrique.

«Respect de la souveraineté des Etats et realpolitik» sont les deux béquilles de l’approche américaine de la lutte anti-terroriste en Afrique, a souligné le diplomate Nick Checker devant la Chambre haute du Congrès américain.

«Nous traitons avec les gouvernements sur le terrain tels qu’ils sont, et non tels que nous souhaiterions qu’ils soient», a tenu à préciser Nick Checker dans une réponse implicite aux critiques européennes dénonçant le retour progressif des USA au Sahel ces derniers mois, après avoir été contraints, fin 2023, à fermer leurs bases militaires au Niger.

«Nous défendons nos valeurs démocratiques par une diplomatie pragmatique plutôt que par une pression publique à même de nuire à la coopération», a souligné cet ex-officier de la CIA devenu diplomate, après avoir effectué ces dernières semaines plusieurs déplacements stratégiques dans les trois Etats de l’Alliance des Etats du Sahel AES – Mali, Niger et Burkina Faso).

«Nous travaillerons avec des pays, même lorsqu’ils entretiennent des partenariats avec nos concurrents stratégiques, si cela permet de faire avancer les intérêts des États-Unis et de protéger le territoire national américain», a expliqué Nick Checker devant les parlementaires américains.

«Des partenariats efficaces en matière de lutte contre le terrorisme reposent sur la confiance, et celle-ci se construit par un engagement constant fondé sur les intérêts» mutuels, a argumenté ce haut fonctionnaire américain.

Depuis le retour du Président républicain Doald Trump au pouvoir en février 2025, Washington focalise son approche de l’Afrique sous l’angle purement commercia, une posture que résume le mot d’ordre: «Trade, not aid».