L’Ambassadeur de la Turquie à Madagascar, Ishak Ebrar Çubukçu a reçu, lundi 04 mai, une distinction honorifique de la part du gouvernement malagasy, en guise de reconnaissance de son engagement diplomatique remarquable, à la fin de sa mission à Antananarivo, a annoncé le ministère malgache des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

A l’occasion d’une cérémonie officielle à Antananarivo, la ministre malgache des Affaires étrangères, N’Diaye Alice a élevé le diplomate turc au grade de Commandeur de l’Ordre national malagasy, au nom du Président de la Refondation de la République de Madagascar.

Dans son discours de circonstance, la Ministre a indiqué que cette distinction récompense l’action d’un diplomate qui a su, depuis 2022, «insuffler un nouvel élan» aux relations bilatérales entre Madagascar et la Turquie et rapprocher davantage les deux pays «dans un esprit de respect mutuel et de partenariat sincère».

Elle s’est félicitée, par ailleurs, du renforcement de la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques et mis en avant la solidité des relations humaines établies avec Madagascar tout au long de la mission de l’Ambassadeur.

D’après le communiqué, la cérémonie a marqué la reconnaissance de la Nation malagasy pour une action diplomatique ayant contribué de manière significative au raffermissement de l’amitié et du partenariat entre Madagascar et la Turquie.