Le gouvernement togolais organise, en partenariat avec le Groupe de la Banque Mondiale (BM) et le Mécanisme de Financement mondial, la Conférence Régionale sur la Nutrition et la Petite Enfance en Afrique de l’Ouest et du Centre, qui se tiendra à Lomé du 11 au 13 mai 2026.

L’évènement vise à mobiliser les acteurs régionaux pour accélérer le développement du capital humain. Le communiqué sur la Conférence souligne que la région Afrique de l’Ouest et du centre est confrontée à un lourd fardeau de malnutrition, avec un taux estimé de retard de croissance de 32,5% chez les enfants et quelque 65 millions de femmes en âge de procréer souffrant d’anémie.

Aussi, bien que la prévalence du retard de croissance soit passée de 40,3% en 2000 à 32,5% en 2024, les progrès sont-ils beaucoup trop lents. Au vu de ces tendances, les experts estiment que la région n’atteindra pas les cibles mondiales en matière de nutrition visant à réduire le retard de croissance de 40% d’ici 2030.

La Conférence réunira des délégations techniques des pays concernés, des agences de l’ONU, des banques multilatérales, ainsi que des acteurs du secteur privé et de la société civile.

Les discussions devraient aboutir, entre autres à la mise en place des plans d’action nationaux et régionaux, et à l’élaboration d’un appel à l’action national, en matière de développement de la petite enfance (DPE).