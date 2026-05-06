Le Burkina Faso et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ont fait le point, mardi, sur leur coopération et examiné les perspectives de renforcement du partenariat autour des priorités nationales, lors d’une rencontre entre le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, et le nouveau Représentant résident du PNUD au Burkina, Snehal Vasantlal.

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‎D’après un communiqué de la Primature, Vasantlal, satisfait de l’accueil dont il bénéficie depuis le début de sa mission en septembre dernier, a salué la qualité des relations de travail entretenues avec les départements sectoriels, ainsi que la dynamique de collaboration engagée sur le terrain, à travers les projets soutenus par le PNUD dans plusieurs localités du pays.

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Le Premier ministre burkinabè, Ouédraogo a profité de cet échange pour saluer l’accompagnement du PNUD, notamment dans les domaines de la gouvernance locale et de la résilience des communautés, tout en insistant sur la nécessité d’aligner les interventions de l’institution onusienne sur les priorités définies par le Burkina, dans le respect de sa souveraineté.

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‎Le Chef du gouvernement burkinabè a souligné que le développement est avant tout la responsabilité du Burkina et que les partenaires sont appelés à s’aligner sur cette vision. Il a prévenu, par ailleurs, que le travail d’assainissement du fichier des organismes œuvrant dans les domaines du développement et de l’humanitaire poursuivra son chemin.

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‎Qu’à cela ne tienne, Vasantlal a réitéré à sa sortie d’audience, «la pleine disponibilité du PNUD à accompagner le Plan de Relance», assurant que «nous nous alignons sur les priorités nationales. Nous allons continuer à travailler avec le Gouvernement en vue de la réalisation des aspirations du peuple burkinabè ».

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‎Le Burkina Faso défend, depuis quelques années, une nouvelle dynamique à la coopération internationale, fondée sur la transparence, la traçabilité des activités, l’efficacité des interventions et l’appropriation nationale des projets de développement.