La République Démocratique du Congo (RDC), a demandé officiellement ce mercredi 6 mai, l’appui du Tchad pour la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), soit environ un mois après le passage d’un émissaire rwandais à N’Djamena, pour une demande similaire.

Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu en audience la veille au palais Toumaï, une délégation congolaise conduite par le Ministre des Affaires Etrangères, chargé de la Francophonie et de la Diaspora, Crispin Mbadu Phanzu.

L’émissaire était porteur d’un message du Président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, sollicitant le soutien du Tchad en faveur de la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de Secrétaire générale de l’OIF, a annoncé la présidence tchadienne dans un communiqué.

D’après ce document, Kinshasa a mis en avant la qualité des relations entre les deux pays, lesquelles seraient fondées sur une coopération régulière et des convergences de vues sur les grandes questions régionales et internationales.

Amato Lumumba qui a qualifié le soutien du Tchad de «précieux», a défendu une «candidature résolument africaine portée par une vision de la Francophonie fondée sur la solidarité, la diversité culturelle et un meilleur équilibre entre les États membres» de cette organisation.

Diplômée de l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris et ancienne journaliste, la Congolaise septuagénaire, Juliana Amato Lumumba compte à son actif, un parcours international ayant marqué la vie politique de la RDC comme vice-ministre de l’Information, puis ministre de la Culture. Polyglotte, elle prône une Francophonie centrée sur les peuples, la culture et les identités, loin des seules considérations institutionnelles.

Pour rappel, le 8 avril dernier, le Rwanda avait fait appel au soutien du Tchad pour la reconduction de Louise Mushikiwabo au poste de SG de la Francophonie, après deux mandats consécutifs.

Les sollicitations de Kigali et de Kinshasa confirment le rôle stratégique de N’Djamena dans la diplomatie francophone africaine. L’élection du nouveau Secrétaire général de l’OIF aura lieu lors du prochain sommet de l’organisation prévu en novembre 2026.