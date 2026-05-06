Le tourisme domestique a été au centre des débats lors d’un atelier organisé, mardi 05 mai à Abidjan, par la Direction Générale de l’Industrie Touristique et Hôtelière (DGITH) ivoirienne, relevant du ministère du Tourisme et des loisirs.

Cette rencontre placée sous le thème : «L’Ivoirien, 1er touriste de Côte d’Ivoire», s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Sublime Côte d’Ivoire» qui constitue une stratégie nationale de développement touristique du pays, pilotée par le ministère du Tourisme et qui vise à faire du pays une destination majeure en Afrique.

L’évènement a réuni 65 acteurs clés du secteur, parmi lesquels des administrateurs, des professionnels de l’hôtellerie, des guides touristiques, des influenceurs et des associations.

Afin d’atteindre l’objectif de faire de l’Ivoirien le premier touriste de Côte d’Ivoire à l’horizon 2030, les participants à l’atelier ont défini trois itinéraires pilotes, présentés comme vitrines du pays, notamment l’Est, le Centre-Nord et le Sud-ouest.

Les familles, les jeunes, les seniors, ainsi que les entreprises sont autant des cibles auxquels seront présentés des produits locaux à des prix accessibles.

Dans son intervention, le Directeur de cabinet Andi Leal Daniel, représentant le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a plaidé pour une approche stratégique axé sur les résultats concrets. Désormais, « le temps de la réflexion est passé : place à l’action, à l’impact et à la performance », a-t-il défendu.

« Notre ambition est claire : faire du tourisme interne un pilier de cohésion sociale et de développement économique », a, pour sa part, indiqué le Directeur général de la DGITH, Fagama Klo.

Les intervenant lors de cet atelier ont invité chaque Ivoirien à devenir ambassadeur et premier bénéficiaire de la richesse de son pays qui entend s’imposer dans le top 5 des premières destinations touristiques africaines.