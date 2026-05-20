Le ministre burkinabè de l’économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo a échangé au début de cette semaine à Ouagadougou, avec une délégation de la Banque Islamique de Développement (BID), conduite par Mourad Mtibaa, dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la BID, et ce à travers l’élaboration d’un nouveau Cadre d’engagement pays.

Le communiqué publié hier, à ce sujet, par le ministère concerné, indique que l’objectif central de cette mission de la BID est de définir une stratégie nationale pour les trois prochaines années, permettant de déterminer l’enveloppe financière globale, et d’assurer un alignement total des interventions de la banque avec les priorités nationales conformément au Plan RELANCE.

Ce nouveau cadre pragmatique cible en priorité les secteurs à fort impact direct sur le quotidien des citoyens pour éviter la dispersion des efforts. Lors des discussions, le Ministre a d’ailleurs insisté sur la nécessité d’une coopération recentrée sur des résultats rapides et tangibles.

L’accent sera particulièrement mis sur les piliers 3 et 4 du Plan RELANCE (2026-2030), le nouveau référentiel national de développement du Burkina Faso.

Pour garantir le succès de cette nouvelle stratégie, les deux parties s’engagent à rompre avec les lenteurs administratives antérieures, tout en prônant une plus grande célérité dans le traitement des dossiers, dans le respect de l’esprit d’urgence des défis nationaux.

Le déplacement de la mission de la BID au Burkina Faso «constitue une étape vers un partenariat plus exigeant et mutuellement bénéfique, où la satisfaction finale se mesurera à la livraison effective des infrastructures et à l’amélioration concrète des conditions de vie des citoyens burkinabè», ajoute le communiqué, précisant que les prochaines étapes vont inclure des concertations sectorielles approfondies pour finaliser un pipeline de projets matures prêts à être mis en œuvre dès l’approbation du document de stratégie.