L’ambassade des États-Unis à Kampala a décidé la suspension temporaire à compter du 18 mai, de tous ses services de visas en Ouganda, a annoncé la représentation diplomatique, dans un communiqué publié sur son site Internet, justifiant cette mesure par l’épidémie d’Ebola qui sévit dans ce pays.

En effet, la veille, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda comme une urgence de santé publique d’intérêt international.

L’ambassade américaine explique dans son communiqué, que cette suspension s’inscrit dans l’engagement du Département d’État américain à garantir le respect des normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité publiques américaines.

La mission diplomatique a en outre, précisé que la suspension concerne les demandes de visas d’immigrant ainsi que les visas de non-immigrant pour les touristes, les voyageurs d’affaires, les étudiants, les participants à des programmes d’échange et toutes les autres catégories de non-immigrants.

L’ambassade des Etats-Unis en Ouganda promet de mettre à jour son site dès la reprise de la prise de rendez-vous et s’engage à informer les demandeurs dont le rendez-vous a été reporté.