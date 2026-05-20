Le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) a annoncé mardi dans un communiqué, des sanctions disciplinaires, pour corruption, à l’encontre d’Esiko Kenya Enterprises Limited, une société de génie civil et électricité enregistrée au Kenya, et de deux ressortissants chinois, les dénommés Chen Chao et Huang You.

La société écope d’une exclusion pour 9 mois, tandis que les deux particuliers sont suspendus pour une période d’une année. Cette décision fait suite à une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD.

Les investigations ont révélé des pratiques frauduleuses lors de la conception des usines, de l’approvisionnement et de l’installation d’extensions de lignes monophasées – basse tension et de câbles de service, dans le cadre du projet de connectivité électrique Last Mile, Phase II, au Kenya.

Ce projet, financé par la BAD, devait soutenir l’initiative du gouvernement kényan visant à garantir un accès accru à l’électricité aux Kényans, en particulier aux populations les plus pauvres, sur l’ensemble du territoire national.

Pendant la période d’exclusion, Esiko Kenya Enterprises Limited, Chen Chao et Huang You, ainsi que leurs filiales, sont bannis des projets financés par le Groupe de la BAD.

Pour postuler à nouveau, ils devront attendre l’expiration de leurs périodes respectives d’exclusion, et prouver qu’ils ont bien corrigé leurs manquements en matière de conformité et d’intégrité.