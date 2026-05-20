Le Président du Conseil des ministres au Togo, Faure Gnassingbé s’est entretenu, le lundi 18 mai à Lomé, avec le Président du Conseil d’administration de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), George Elombi, en marge de la troisième édition du forum d’affaires «Biashara Afrika».

Le partenariat entre le Togo et Afreximbank, ainsi que les opportunités d’investissement dans le pays ont été au cœur des échanges lors de cette rencontre exclusive entre les deux responsables, indique un communiqué publié mardi par Lomé.

Trois axes prioritaires ont été abordés, notamment le phosphate, la production d’énergie destinée aux zones industrielles, ainsi que d’autres initiatives visant à renforcer la transformation des matières premières dans les pays africains, afin de générer davantage de valeur ajoutée sur le continent.

George Elombi a réitéré l’engagement d’Afreximbank à accompagner le Togo dans la mobilisation de financements et de partenaires techniques pour la mise en œuvre des politiques de développement industriel.

D’après le communiqué, cette audience de haut niveau valide l’efficacité des réformes économiques et la politique d’amélioration continue du climat des affaires au Togo. Elle s’inscrit directement dans la dynamique de la ZLECAf, faisant de la transformation locale le principal levier de croissance économique du pays.

La troisième édition du forum d’affaires Biashara Afrika, co-organisé par le gouvernement togolais et le Secrétariat de la ZLECAf, se déroule du 18 au 20 mai 2026. Cet événement a réuni des décideurs politiques, des investisseurs et des dirigeants du secteur privé autour des opportunités du grand marché africain.