Les ministres participant à la deuxième « Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone» tenue ce mercredi 20 mai dans la capitale du Royaume du Maroc, ont adopté la Déclaration de Rabat, dans laquelle ils ont salué le rôle central du Maroc dans la promotion de la paix et de la sécurité au plan régional et international.

Les délégations présentes à cette rencontre, ont mis en avant l’engagement du Royaume en faveur de la médiation, de la diplomatie préventive et du dialogue comme moyens privilégiés de règlement pacifique des conflits.

Dans un contexte marqué par la multiplication des menaces visant les missions de paix onusiennes, les participants ont exprimé leur vive inquiétude face à l’utilisation croissante d’armes sophistiquées et de nouvelles technologies par des groupes armés et des acteurs non étatiques contre les Casques bleus de l’ONU.

Ils ont condamné fermement ces attaques, susceptibles d’être qualifiées de crimes de guerre, tout en rappelant l’importance de garantir la liberté de mouvement des forces de maintien de la paix des Nations Unies.

Les intervenants ont également insisté sur la nécessité d’adapter les mandats des opérations aux réalités actuelles des conflits, en privilégiant des approches politiques, des stratégies de sortie de crise et des solutions durables favorisant la stabilité.

Ils ont également réaffirmé leur attachement aux résolutions des Nations Unies et à la coopération multilatérale afin d’améliorer l’efficacité des missions de paix sur le terrain.

La Déclaration de Rabat a par ailleurs mis en lumière le rôle des pays contributeurs aux opérations de paix et l’importance de la formation des Casques bleus. Les participants ont souligné que la préparation opérationnelle constitue un élément essentiel pour garantir la sécurité, la performance et l’interopérabilité des contingents déployés dans des environnements complexes et risqués.

Les délégations se sont enfin engagées à renforcer le multilinguisme au sein des missions onusiennes afin de lutter contre la désinformation et les discours véhiculant la haine et ont convenu de poursuivre la concertation au sein de l’ONU et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour promouvoir un maintien de la paix plus pragmatique, réaliste et adapté aux défis contemporains.