Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), António Guterres, a diffusé ce lundi 25 mai, un message à l’occasion de la Journée de l’Afrique qui se tient cette année sous le thème : «Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063».

Le patron de l’ONU a rappelé que l’approvisionnement en eau et l’assainissement sont des piliers essentiels pour garantir la santé publique, préserver la dignité humaine et assurer des débouchés économiques dans le continent africain.

Il a déploré que des millions d’Africains notamment, des femmes et des jeunes, n’aient toujours pas accès à ces services de base essentiels en raison de la faiblesse des investissements, de l’insuffisance ou de l’inexistence des infrastructures et de l’intensification des effets des changements climatiques.

Guterres a appelé à une mobilisation aussi bien nationale qu’internationale, estimant que pour assurer la mise en place et le bon fonctionnement de systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui soient sûrs, résilients et accessibles, il importe de mobiliser davantage de ressources nationales et de réaliser des investissements soutenus dans la gouvernance du secteur.

De même, il a mis en exergue la nécessité pour la communauté internationale de faire preuve d’une plus grande solidarité pour aider les pays d’Afrique à bénéficier de financements, à accéder à des mécanismes d’allègement de la dette et à tirer parti de partenariats public-privé.

L’électrification et la transition énergétique en Afrique sont deux autres piliers qui devraient bénéficier d’investissements massifs afin d’assurer l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et en électricité ainsi que de l’assainissement, de réduire la vulnérabilité du continent face à la volatilité de l’approvisionnement mondial en pétrole et de contribuer à mettre fin à la dépendance mondiale aux combustibles fossiles.

« Aujourd’hui, comme chaque jour, l’ONU est fière de collaborer avec les pays d’Afrique pour bâtir l’avenir pacifique, prospère et durable que méritent les Africaines et les Africains, de même que les habitants du monde entier », a-t-il affirmé, rappelant qu’en cette Journée de l’Afrique, le monde célèbre aussi les multiples atouts, la résilience et le potentiel du continent, ainsi que son influence croissante sur la scène internationale.