Le gouvernement burkinabè a adopté, jeudi 21 mai lors d’une réunion du Conseil des ministres, un projet de décret portant création du Fonds souverain minier d’investissements du Burkina Faso (FSMIB) «Siniyan-Sigui», dans le but de transformer les rentes minières en levier de développement durable et de souveraineté économique au profit des populations du pays.

Les autorités du Faso ont mis en exergue la flambée historique du cours de l’or qui a franchi le seuil de 4000 dollars américains (USD) l’once, soit environ 78.000 F CFA le gramme, générant des recettes minières excédentaires considérables pour l’Etat burkinabè, tout en soulignant qu’une capitalisation rigoureuse de ces surplus permettrait de transformer une rente conjoncturelle en un puissant levier de développement durable.

Le gouvernement a cependant regretté des failles majeures qui empêchent de profiter pleinement de cette embellie du cours du métal jaune, notamment l’absence d’un mécanisme dédié à la captation et à la gestion des recettes minières excédentaires, ainsi que d’un dispositif d’épargne pour les générations futures.

Tenant compte de la place stratégique du secteur des mines dans l’économie nationale, le Conseil des ministres a ainsi décidé de doter le pays d’un fonds souverain adossé aux ressources minières. La mise en place dudit fonds devrait permettre de financer de manière autonome des infrastructures stratégiques et de la relance industrielle nationale, de renforcer la souveraineté financière du Burkina Faso et d’améliorer sa notation souveraine.