Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions de son Premier ministre, Ousmane Sonko et des membres de son gouvernement après plusieurs mois de tensions entre les deux hommes. Le pays entre désormais dans une nouvelle phase de turbulences politiques tandis que la situation économique continue de se dégrader.

Le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement a été annoncé ce vendredi 22 mai à la télévision nationale, dans un contexte de tensions ouvertes entre le chef de l’État et son Premier ministre.

Par décret n°2026-1128 signé ce 22 mai 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions de Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d’État membres du gouvernement», a annoncé le Secrétariat général de la Présidence ce vendredi dans un communiqué. Ce décision vient confirmer une rupture institutionnelle intervenue quelques heures après une prise de parole du chef du gouvernement devant les députés, lors des questions d’actualité au gouvernement à l’Assemblée nationale.

Quelques minutes seulement après son limogeage par le président Bassirou Diomaye Faye, le désormais ex-chef de gouvernement a immédiatement répliqué sur son compte Facebook, assurant qu’il «dormirait le cœur léger» tandis que sur les réseaux sociaux, des vidéos montraient des soutiens crier son nom autour de son domicile dans le quartier de Keur Gorgui à Dakar. C’est une démonstration improvisée par ses partisans qui signifie que l’influence politique d’Ousmane Sonko qui conserve néanmoins le poste de président du PASTEF, jouit encore d’un large soutien populaire.

Après plus de deux années de cohabitation le duo à la tête du pouvoir à Dakar, est finalement arrivé à la rupture pure et dure. Ces derniers mois, les tensions, les désaccords et les frictions étaient devenus le pain quotidien des deux hommes, à telle enseigne que la question n’était plus de savoir «si» mais «quand» le divorce politique serait consommé. Récemment, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre n’hésitaient plus à se contredire publiquement, notamment autour de la question de l’aide du FMI au Sénégal.