Initialement prévu du 28 au 31 mai 2026 à New Delhi, le quatrième Sommet du Forum Inde-Afrique a été reporté à une date ultérieure, en raison de la situation sanitaire évolutive dans certains pays d’Afrique.

La décision a été annoncée jeudi par l’Inde et l’Union africaine (UA) qui travaillaient pour la convocation de cet événement, et ce après des consultations entre les deux parties, d’après les informations relayées par l’organisation panafricaine.

Le gouvernement indien et l’UA ont réaffirmé l’importance d’une coopération continue pour renforcer les capacités de préparation et de réponse en matière de santé publique à travers le continent, y compris par un soutien au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et aux institutions nationales pertinentes.

New Delhi, affichant sa solidarité avec les peuples et les Gouvernements d’Afrique, se dit prête à contribuer aux efforts menés par l’Africa CDC, en conformité avec l’engagement partagé en faveur d’une réponse menée par l’Afrique.

Dans l’attente d’un nouveau calendrier, les deux parties consolident leur partenariat sud-sud qui repose sur la solidarité, le respect mutuel, et une volonté commune d’assurer la paix, le développement, la prospérité et le bien-être de leurs peuples.

Pour rappel, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué, le 20 mai dernier, que le risque épidémique de la flambée d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda a été jugé comme étant «élevé» aux niveaux national et régional, mais «faible» au niveau mondial.