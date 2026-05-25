Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) tient, comme prévu, ses Assemblées annuelles 2026, du 25 au 29 mai Brazzaville, la capitale de la République du Congo, pays voisin de la République démocratique du Congo (RDC) qui fait face à sa 17e épidémie de maladie à virus Ebola.

L’institution financière a rassuré, ce dimanche 24 mai, que la situation est parfaitement maîtrisée concernant l’épidémie d’Ebola, affirmant qu’aucun cas suspect n’a été détecté en République du Congo.

La BAD s’est également appuyée sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui n’a recommandé aucune restriction de voyage ni de commerces à destination de Brazzaville ou d’autres villes du pays, quoi qu’en fin de semaine, l’agence onusienne a fait passer le risque épidémique d’élevé à « très élevé » en RDC voisine.

Les délégations sont donc rassurées sur le plan sanitaire et les ses sessions de travail devraient, de ce fait, se dérouler normalement, dans un climat de sérénité et de sécurité totale pour l’ensemble des participants.

L’événement, qui se tient sous le thème « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l’Afrique dans un monde fragmenté », réunit un parterre exceptionnel de décideurs. En plus de nombreux Chefs d’État et de gouvernement africains qui participent aux discussions, des gouverneurs et représentants de 81 pays membres du Groupe de la Banque sont également présents.

Il est attendu des participants de réfléchir sur des solutions concrètes devant permettre d’attirer les investissements en Afrique, malgré les tensions géopolitiques mondiales.

Le président de la BAD, Sidi Ould Tah a salué l’engagement et la mobilisation des autorités nationales du Congo pour assurer le succès de ces Assemblées annuelles.