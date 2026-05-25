Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu, ce lundi à Rabat, avec une délégation du Congrès américain conduite par Trent Kelly, indique la diplomatie marocaine.

«Je soutiens fermement la proposition marocaine d’autonomie», consacrée «par la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies», a déclaré le député républicain du Mississippi, à l’issue de son entretien avec le chef de la diplomatie marocaine.

Trent Kelly, membre des commissions des forces armées, du renseignement et des opérations spéciales et président de la sous-commission des forces navales, a d’autre part, mis en avant la profondeur des relations historiques entre le Royaume du Maroc et les États-Unis marquées par «250 ans de partenariat et d’amitié», rappelant à la même occasion, que le Maroc fut «le premier soutien» à l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique.

La délégation du Congrès américain a été par ailleurs, reçue le même jour à Rabat, par Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, et le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces Armées Royales et commandant la Zone Sud,

Les deux parties ont passé en revue l’état de la coopération entre le Maroc et les USA dans le domaine de la défense, marquée notamment par la tenue régulière de réunions du Comité consultatif de défense maroco-américain, dont la 14e session s’est tenue au mois d’avril dernier à Washington, et au cours de laquelle a été signé un nouvel accord de coopération militaire portant sur une durée de dix ans.