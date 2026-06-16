Le Secrétaire général adjoint des Nations unies, Jean-Pierre Lacroix a salué le rôle historique de la Guinée dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique lors d’une audience que le Président guinéen, Mamadi Doumbouya lui a accordée hier lundi à Conakry.

A cette occasion, Lacroix, qui a transmis un message officiel que le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a adressé au Président guinéen, et dans lequel il a félicité les contingents guinéens qui se distinguent depuis plusieurs décennies par leur professionnalisme, leur discipline et leur contribution à la stabilité régionale au sein des missions onusiennes de la paix, indique un communiqué publié à Conakry.

Ce responsable onusien a aussi salué les efforts consentis par les autorités guinéennes pour préserver la cohésion sociale, consolider la paix et impulser une nouvelle dynamique de développement dans le pays.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance du dialogue, de la stabilité institutionnelle et des réformes engagées en Ethiopie, qui contribuent à renforcer l’attractivité de la Guinée sur la scène régionale et internationale.

Félicitant le pays pour ses efforts diplomatiques et son implication active dans la résolution des crises en Afrique de l’Ouest et au-delà, Lacroix a exhorté les autorités guinéennes à poursuivre leurs efforts en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale, dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis sécuritaires et géopolitiques.

Conakry se félicite de cette reconnaissance internationale qui confirme le repositionnement diplomatique de la Guinée. Ce dynamisme a été déjà salué par des responsables continentaux, à l’image du président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahamoud Ali Youssouf.

Le président guinéen a, pour sa part, réaffirmé l’engagement constant de son pays en faveur de la paix, de la sécurité collective, du règlement pacifique des conflits et la poursuite de sa participation active aux missions de maintien de la paix des Nations unies, notamment en Afrique.

Il a profité de cette rencontre tenue en présence d’autres personnalités, dont le Coordonnateur-résident du Système de l’ONU Guinée et le Ministre guinéen des Affaires étrangères, pour saluer l’élection de la Guinée au Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) et au Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).