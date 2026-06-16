Le Gouvernement sénégalais s’est félicité de la réélection de Bacre Waly Ndiaye au Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour la période 2027-2030.

Le vote s’est déroulé ce lundi 15 juin à New York, dans le cadre de la quarante-deuxième Réunion des États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

«Cette réélection constitue une reconnaissance éloquente des compétences, de l’intégrité et de l’engagement de Monsieur Bacre Waly Ndiaye au service de la promotion et de la protection des droits de l’homme », lit-on dans un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères.

Ce renouvellement du mandat de Ndiaye, ajoute le document, «traduit également la confiance renouvelée de la communauté internationale dans sa contribution aux travaux du Comité et au renforcement du système international de protection des droits fondamentaux».

A la même occasion le gouvernement sénégalais a adressé «ses sincères remerciements aux États parties ayant accordé leur confiance à la candidature présentée par le Sénégal», assurant que «ce soutien reflète la considération dont jouit notre pays au sein des instances multilatérales ainsi que la constance de son engagement en faveur du respect des droits de l’homme, de l’État de droit et de la coopération internationale».

Au-delà de la dimension nationale, la réélection Waly Ndiaye contribue aussi au renforcement de la représentation africaine au sein des organes de l’ONU et permettra de poursuivre l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le respect des principes d’universalité, d’impartialité, d’indépendance et de non-discrimination qui fondent l’action du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, ajoute le communiqué.

Dakar a enfin réaffirmé son attachement aux idéaux et aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies ainsi que son engagement constant en faveur de la promotion et de la protection de tous les droits de l’homme.