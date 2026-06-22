Le Gabon a marqué son retour au sein de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), le programme commercial préférentiel américain destiné à faciliter l’accès des produits africains au vaste marché des États-Unis, après un décret portant sur cette réintégration, signé le 20 mai dernier, par le président américain, Donald Trump.

Cette question a été au centre, samedi 20 juin, des échanges entre le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema et le Sous-secrétaire adjoint américain du Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations, Christian Ehrhardt qui effectuait une visite à Libreville, à la tête d’une délégation américaine.

Washington avait suspendu le Gabon après le changement de pouvoir intervenu fin 2023. Son réadmission à nouveau au sein de l’AGOA serait le fruit de plusieurs mois d’intenses échanges diplomatiques entre les deux pays, et le résultat des avancées institutionnelles et politiques enregistrées au Gabon depuis le lancement de la Transition, d’après le gouvernement gabonais.

Pour la présidence gabonaise, la décision de l’administration Trump de réintégrer le Gabon ouvre de nouvelles opportunités commerciales et constitue une marque de confiance dans les réformes engagées par les autorités gabonaises.

Lors de l’audience accordée au Sous-secrétaire adjoint américain, le président Oligui Nguema a présenté les ambitions de développement du Gabon, notamment à travers la mise en œuvre de projets structurants tels que le complexe intégré de Kobe-Kobe qui est un projet portuaire et industriel lancé récemment, porteur d’emplois et de croissance.

A l’issue des échanges, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de consolider davantage leur partenariat, en explorant de nouvelles opportunités d’investissement et en renforçant la coopération bilatérale dans les secteurs stratégiques contribuant au développement durable et à la prospérité des populations.

D’après Libreville, grâce à ce retour du Gabon dans le dispositif américain, valable jusqu’au 31 décembre 2026, près de 1.800 produits gabonais pourront de nouveau bénéficier d’un accès au marché américain sans être soumis aux droits de douane, venant s’ajouter aux milliers d’autres produits déjà couverts par les mécanismes préférentiels américains.

La visite de la délégation américaine au Gabon s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, marquées, selon les autorités gabonaises, par un dialogue constructif et une convergence de vues autour de plusieurs enjeux d’intérêt commun.