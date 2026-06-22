Le président guinéen, Mamadi Doumbouya a amorcé ce week-end un tournant historique pour la souveraineté économique nationale en interdisant l’exportation d’or brut, dont le raffinage se fera désormais sur le territoire national.

«Transformer localement, créer de la richesse ici, former les compétences ici, créer des emplois ici, bâtir une industrie forte ici, en République de Guinée », telle est la vision présentée par le Chef de l’État pour les générations présentes et futures.

Doumbouya a fixé ce cap lors d’une rencontre stratégique qu’il a présidée, vendredi 19 juin, et qui a réuni des acteurs des secteurs aurifères industriel et artisanal, ainsi que les responsables des comptoirs d’achat d’or, indique un communiqué publié le lendemain.

Cette réunion est la deuxième, après celle d’avril 2022 au cours de laquelle le Président avait présenté, devant les principaux acteurs du secteur minier, son ambition de rompre définitivement avec le modèle traditionnel d’exportation brute des minerais et promouvoir leur transformation sur le territoire national.

Il avait alors exigé des sociétés minières le respect de leurs engagements relatifs à la construction d’unités de transformation. Conakry se félicite de la construction en cours et pour la première fois depuis l’indépendance de la Guinée, de trois raffineries d’alumine.

Le président a expliqué que, désormais, l’or brut extrait du sous-sol guinéen sera transformé dans la raffinerie Nimba Gold Refinery, située dans la commune de Gbessia. Avec une capacité de traitement de 2.000 kilogrammes d’or par jour, cette infrastructure ultramoderne ambitionne de positionner la Guinée parmi les principaux centres mondiaux de raffinage de l’or.

La raffinerie, dotée de technologies de pointe, se distingue, entre autres, par une automatisation avancée des lignes de production ; une production de lingots d’or répondant aux normes et standards internationaux ; et une traçabilité numérique intégrale assurant le suivi sécurisé des lots.

Au-delà de sa dimension industrielle, l’unité de Nimba Gold Refinery aura un impact considérable sur le renforcement de la souveraineté minière et financière du pays, l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales, la consolidation des réserves stratégiques et la création de milliers d’emplois directs et indirects dans le pays.

Il est souligné que cette orientation stratégique s’inscrit pleinement dans le programme Simandou 2040 qui vise la valorisation des ressources naturelles du pays.