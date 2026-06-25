Le Président du Bénin, Romuald Wadagni a effectué ce mercredi 24 juin, une visite de travail au siège des institutions européennes à Bruxelles, en Belgique, pour sceller les bases d’un partenariat modernisé entre son pays et l’Union européenne (UE), appelé à répondre aux nouveaux défis de développement.

Il a été successivement reçu par les principaux dirigeants de l’UE, notamment le Président du Conseil européen, António Costa et la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen.

La séance de travail avec António Costa a permis aux deux parties de discuter sur les grands axes de coopération bilatérale, avec l’ambition de donner une nouvelle impulsion à une relation fondée sur la confiance, la stabilité et des objectifs partagés, indique un communiqué de la présidence béninoise.

Les échanges entre Wadagni et Von Der Leyen se sont axés sur les perspectives d’approfondissement du partenariat UE-Bénin. Les deux hauts responsables ont réaffirmé leur volonté d’accélérer la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques.

Il ont ainsi identifié trois grandes priorités, dont la première concerne la transformation de l’économie et l’innovation, avec un accent sur l’industrialisation, la création d’emplois, le développement des corridors économiques du Port de Cotonou, la transformation locale des produits agricoles et la formation professionnelle des jeunes.

Le développement territorial et la sécurité dans le nord du Bénin constituent la deuxième priorité, prévoyant un soutien accru aux communautés locales pour lutter contre l’extrémisme violent, via le renforcement des infrastructures de base et l’accès aux opportunités économiques.

La troisième priorité, la finance durable, est liée à la Global Green Bond Initiative, qui est un mécanisme destiné à faciliter le financement d’infrastructures durables dans les domaines des énergies renouvelables, des transports et de l’agriculture.

La Présidente de la Commission européenne a souligné que « le Bénin est un partenaire clé de l’Union européenne en Afrique de l’Ouest. C’est une relation fondée sur la confiance mutuelle et la volonté d’améliorer la qualité de vie pour tous. »

Pour la présidence béninoise, le renforcement du partenariat entre les deux parties vise aussi à positionner le Bénin comme un pôle régional de croissance, de connectivité et d’investissement en Afrique de l’Ouest.