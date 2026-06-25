Le Chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a invité mercredi 24 juin, l’ensemble de ses compatriotes à choisir leur propre pays comme destination de vacances pour la période estivale de cette année 2026.

Il a renouvelé cet appel, qu’il avait déjà fait l’année passée, lors d’un Conseil des ministres. Cette orientation stratégique découlerait de la profonde conviction du Président El Ghazouani quant à la richesse et la diversité du potentiel touristique de la Mauritanie, de sa culture, de son patrimoine et de ses ressources naturelles, qui constituent un atout national digne d’être découvert et apprécié, lit-on dans un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Citant le premier bilan de cette initiative qui aurait été particulièrement encourageant, le dirigeant mauritanien a souligné que la campagne de l’an passé a porté ses fruits, précisant que les statistiques affichent une baisse significative chez les Mauritaniens, des voyages internationaux durant les dernières vacances avec l’annulation de milliers de réservations à l’étranger.

Cette prise de conscience citoyenne aurait redynamisé le tourisme intérieur et impacté positivement l’économie locale en plus de la baisse de sortie des devises fortes, à la satisfaction non seulement des autorités, mais aussi des opérateurs touristiques et des commerces du pays.

Au-delà des retombées économiques, El Ghazouani a mis aussi en avant le fait que sa directive, qui est une priorité nationale, vise à renforcer les liens avec la patrie, à mettre en valeur son potentiel et à consolider les liens sociaux et la solidarité entre les citoyens.

Le Président mauritanien a, enfin, encouragé les familles à considérer les vacances dans leur pays comme une précieuse occasion d’explorer les diverses régions du territoire national, de renforcer la cohésion nationale et de consolider les valeurs d’unité, de compréhension et de fraternité entre tous les citoyens.