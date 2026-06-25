La Côte d’Ivoire a annoncé mercredi 24 juin dans un communiqué, avoir conclu avec succès son programme économique et financier avec le Fonds monétaire international (FMI) et est désormais classés dans la catégorie des pays à «faible» risque de surendettement, une première pour les économies d’Afrique subsaharienne.

A l’issue de la sixième et dernière revue, le pays a atteint l’ensemble des objectifs dudit programme, confirmant la robustesse de sa trajectoire macroéconomique et budgétaire, ainsi que l’efficacité des réformes mises en œuvre au cours des dernières années, explique un communiqué du ministère ivoirien de l’Economie.

Rappelons que la classification des Etats repose sur une analyse de viabilité de la dette (AVD) sur un horizon de 20 ans, une méthodologie développée par le FMI et la Banque mondiale, qui évalue la capacité présente et future d’un pays à honorer ses engagements financiers sans accumulation d’arriérés ni restructuration.

Selon l’AVD menée conjointement par les deux institutions de Bretton Woods, la Côte d’Ivoire est désormais classée dans la catégorie de risque «faible » de surendettement, aussi bien pour la dette publique extérieure que pour la dette publique totale. Il s’agit donc du seul pays d’Afrique subsaharienne à accéder à cette catégorie, ajoute la même source.

Ce nouveau classement s’appuie sur trois avancées majeures, notamment le renforcement de la capacité d’endettement faisant suite à l’amélioration de ses indicateurs macroéconomiques et institutionnels, une gestion proactive et innovante de la dette publique, et une amélioration significative de la dynamique d’endettement portée par la consolidation budgétaire et la mobilisation accumulée des recettes

Le passage en risque « faible » correspond à une situation caractérisée par l’absence de dépassement des seuils de viabilité de la dette, ce qui témoigne de la résilience accumulée des finances publiques ivoiriennes face aux chocs extérieurs. De même qu’il reflète à la fois une gestion plus prudente et plus sophistiquée de la dette, une discipline budgétaire renforcée et une amélioration des fondamentaux macroéconomiques, indique le communiqué.

La mise à jour sur la Côte d’Ivoire illustre la résilience de ses finances publiques et marque une étape importante dans la consolidation de sa crédibilité économique sur la scène internationale, conclut le communiqué.