Un Conseil des ministres gabonais a validé jeudi 25 juin, un projet de loi portant sur la ratification de l’Accord de partenariat économique mondial signé le 06 février dernier à Abu Dhabi, entre les gouvernements du Gabon et des Emirats Arabes Unis.

La convention s’inscrit dans la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, « fondé sur la coopération économique et une vision commune du développement durable », précise le Conseil des ministre gabonais dans un communiqué.

Ce protocole établit une zone de libre-échange visant à stimuler la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises. Il garantit un cadre juridique stable, modernise les procédures douanières, favorise le transfert de technologies et sécurise les échanges commerciaux entre les deux payas.

Libreville s’attend à ce que ce nouvel élan de coopération économique avec le Gabon, se traduise concrètement par la libéralisation et l’expansion du commerce des biens et des services, dans l’intérêt commun et pour le bénéfice mutuel des deux peuples et de leurs économies respectives.