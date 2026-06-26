Le Conseil de l’Union européenne (UE) a annoncé, jeudi 26 juin, sa décision, prise le même jour, de restreindre temporairement la délivrance de visas aux ressortissants somaliens.

L’organe institutionnel exécutif et législatif de l’UE pointe du doigt une coopération trop faible de ce pays d’Afrique de l’Est, en matière de migration.

« Cette décision fait suite à une évaluation de la Commission, qui conclut à l’insuffisance de la coopération de la Somalie en matière de réadmission de ses ressortissants en séjour irrégulier dans l’UE », explique le communiqué du Conseil.

A cet égard, le Conseil a informé que ses États membres ne pourront plus délivrer de visas à entrées multiples aux ressortissants somaliens ; ni dispenser les demandeurs de visa somaliens des justificatifs requis ; ni exonérer de frais de visa les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

Le délai de traitement standard des demandes de visa a été revu à la hausse, passant de 15 jours calendaires à 45, poursuit la même source.

Le Conseil précise que la mesure de suspension est temporaire et n’est pas assortie d’une date de fin précise. La sanction sera levée dès que les progrès seront jugés suffisants par la Commission. L’objectif de l’UE est de forcer la Somalie à coopérer sur ses exigences migratoires.

En vertu des règles européennes, la Commission européenne évalue régulièrement la façon dont les pays non-membres reprennent leurs ressortissants en situation irrégulière. En cas de manque de coopération de la part d’un pays tiers, l’UE active un mécanisme de sanction pouvant limiter l’octroi de visas de court séjour.