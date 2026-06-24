Le Malawi va bénéficier d’un don de 8,49 millions de dollars du Fonds africain de développement (FAD), destiné à soutenir les communautés touchées par les ravages climatiques et à renforcer leur résilience face aux catastrophes à venir.

Approuvé ce mardi 23 juin par le Conseil d’administration du FAD, le guichet de prêts concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) destiné aux pays les plus vulnérables du continent, ce financement sera octroyé par le Guichet d’action climatique, un mécanisme de financement climatique adossé au FAD.

Le don ira prioritairement aux districts de Phalombe et de Thyolo, les plus durement touchés par le cyclone Freddy en 2023, qui a détruit plus de 50 000 hectares de terres agricoles et endommagé plus de 60 systèmes d’irrigation dans cette région au sud du Malawi, explique un communiqué publié par la BAD.

Les séquelles de la tempête persistent encore de façon critique après trois ans. Il est indiqué que près des trois quarts de la population du pays vivent en dessous du seuil de pauvreté, et une personne sur cinq est confrontée chaque année à une insécurité alimentaire chronique. À Phalombe et Thyolo notamment, le retard de croissance touche jusqu’à 38 % des enfants de moins de cinq ans.

Le projet, qui sera mis en œuvre sur cinq ans et qui donnera la priorité aux femmes et aux jeunes, entend sortir les communautés vulnérables de la pauvreté en améliorant la résilience climatique agricole. Il devrait, entre autres, permettre de reconstruire trois réseaux d’irrigation endommagés couvrant 180 hectares, d’augmenter de 35 à 40 % les rendements des petits exploitants agricoles, et de restaurer 650 hectares de terres dégradées.

« Nous reconstruisons des infrastructures capables de résister au prochain cyclone, tout en dotant les agriculteurs des compétences, des intrants agricoles et des opportunités d’accès aux marchés dont ils ont besoin pour prospérer bien après la fin du projet », a déclaré Macmillan Anyanwu, responsable du bureau pays du Groupe de la BAD au Malawi.

Le projet sera mis en œuvre par plusieurs partenaires dirigés par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en collaboration avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et le gouvernement du Malawi.