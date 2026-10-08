Une rencontre diplomatique cruciale s’est tenue mercredi entre le directeur du Département de la coopération internationale au sein du ministère libyen des Affaires étrangères, Ashraf Mohamed Al-Taeb, et l’ambassadeur de Chine en Libye, Ma Xiulian, dans le cadre du renforcement de la coopération existante entre les deux pays.

Au cœur des discussions a figuré, entre autres, le mécanisme concret du retour des entreprises chinoises en Libye « pour la reprise de leurs activités suspendues », ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets dans les secteurs des infrastructures et des énergies renouvelables, lit-on sur la page Facebook de la diplomatie libyenne.

Le communiqué ministériel ne donne pas plus de détails sur le dit retour. Concernant les nouveaux projets, il est précisé qu’ils « devraient tirer parti de l’expertise chinoise en matière de formation et de renforcement des capacités, de communications et de technologies de l’information. »

Les deux parties ont également échangé sur le renforcement du rôle de la Libye dans l’initiative « la Ceinture et la Route » et son intégration aux projets logistiques et commerciaux liés à cette initiative. La Libye ambitionne de devenir une véritable plaque tournante régionale du commerce et des transports.

Pour concrétiser rapidement ces ambitions, Tripoli et Pékin ont annoncé une accélération de leur agenda diplomatique et économique. Les deux responsables ont évoqué les préparatifs en cours pour la tenue prochaine du Forum libyo-chinois à Tripoli.

Les discussions ont aussi insisté sur la tenue de la prochaine session du Comité économique mixte, qui devrait contribuer, selon le ministère « à soutenir la coopération économique et commerciale ainsi que tous les autres domaines d’intérêt commun. »

La dernière initiative consiste à finaliser les procédures relatives à la signature d’un mémorandum d’entente sur l’exemption mutuelle de visa pour fluidifier la circulation des hommes d’affaires et des experts, ainsi qu’à la mise en œuvre de l’accord de programme de développement pour la coopération économique et commerciale signé entre les deux pays.