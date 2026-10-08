Face à l’afflux croissant de demandes de partage d’expériences portant sur ses réformes structurelles, le Gouvernement béninois a officialisé, mercredi 07 octobre, la création de l’Agence Bénin Partenariats et Expertise.

Approuvée en Conseil des ministres à travers l’adoption de ses statuts, cette nouvelle structure va centraliser désormais la réception, la coordination et le traitement de toutes les requêtes relatives à la mobilisation de l’expertise nationale et au partage d’expériences avec d’autres pays et les institutions internationales.

Effet, jusqu’ici, le partage du savoir-faire béninois reposait sur des canaux multiples et fragmentés, notamment les ministères sectoriels, les représentations diplomatiques, les partenaires techniques et financiers ou des contacts directs avec les experts.

« Cette dispersion ne permet ni d’en assurer un traitement coordonné et diligent, ni d’en garantir la qualité. Elle limite également les possibilités de capitalisation des enseignements tirés de ces échanges ainsi que des retombées qu’ils peuvent générer pour l’Etat », explique le communiqué publié à l’issue de la réunion.

Le Gouvernement présente la nouvelle Agence comme « le guichet unique national » pour recevoir et gérer toutes les demandes, estimant que cette « approche garantira un traitement coordonné des demandes, valorisera économiquement l’expertise nationale et renforcera le rayonnement du Bénin de même que la promotion de la destination Bénin. »

Pour acter cette transition, le Conseil a instruit le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé de la Mobilisation des Ressources extérieures et de la Gestion de la dette, de déployer, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires au démarrage effectif des activités de l’Agence.