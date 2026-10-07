La présence du F-35A Lightning II au Marrakech Air Show 2026 marque un moment inédit dans l’histoire des relations militaires entre le Maroc et les États-Unis.

Pour la première fois en Afrique, deux chasseurs furtifs F-35A de cinquième génération de l’US Air Force ont survolé le ciel marocain à l’occasion du salon, organisé du 7 au 10 octobre à la Base des Forces Royales Air de Marrakech.

Cette participation américaine dépasse toutefois la simple démonstration aérienne. Elle illustre la profondeur du partenariat stratégique entre Washington et Rabat, désormais structuré autour de la coopération militaire, des technologies de pointe et du développement industriel. Environ 45 militaires américains participent à l’événement, aux côtés de plusieurs appareils, dont un HC-130J Super Hercules et un KC-135 Stratotanker.

La présence de Lockheed Martin, constructeur du F-35 et sponsor Platinum du salon, constitue l’un des autres faits marquants de cette 8ème édition du salon de Marrakech. Le groupe américain a organisé, le 6 octobre, une « Industry Day » en coordination avec le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce, l’objectif étant de rapprocher les entreprises marocaines de ses programmes et de sa chaîne d’approvisionnement mondiale, en identifiant notamment de potentiels fournisseurs locaux.

Cette initiative intervient alors que le Maroc cherche à renforcer son industrie de défense et à faire monter en gamme son secteur aéronautique et spatial. L’enjeu ne se limite donc plus à l’acquisition d’équipements militaires : Rabat ambitionne également de développer des compétences, ses capacités de production et une intégration accrue dans les chaînes de valeur internationales de l’aéronautique, de la défense et du spatial.

La participation des deux F-35A américains au Marrakech Air Show 2026, revêt également une dimension particulière dans un contexte où le Maroc a régulièrement été cité parmi les pays susceptibles de s’intéresser au chasseur américain, sans qu’une éventuelle acquisition n’ait été, jusqu’à présent, officiellement confirmée.

En revanche, les Forces Armées Royales (FAR) s’apprêtent à recevoir leur première tranche de F-16 Block 72, commandés en 2019 dans le cadre d’un contrat de 3,78 milliards de dollars, portant sur une commande de 25 appareils et la modernisation d’une partie de la flotte existante.

De la livraison des premiers C-130H en 1974 aux F-16, la coopération avec Lockheed Martin s’inscrit dans une histoire de plusieurs décennies. À Marrakech, elle semble désormais ouvrir un nouveau chapitre, où la coopération militaire se double d’une ambition industrielle et technologique accrue.