Le gouvernement de l’Angola a réaffirmé, ce mardi 6 octobre, sa préoccupation constante face à la situation sécuritaire dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), soulignant qu’il ne peut rester indifférent aux soubresauts de son voisin, a annoncé la présidence congolaise dans un communiqué.‎

«Nous suivons avec beaucoup d’intérêt l’évolution de la situation en matière de paix et de sécurité dans le pays, ainsi que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la RDC », a déclaré le ministre angolais des Relations extérieures, Tete António, au sortir d’une audience que lui a accordé le Président, Félix Tshisekedi à Kinshasa, la capitale de la RDC.

Le Chef de la diplomatie angolaise qui était accompagné d’une délégation de son pays, était porteur d’un message du Président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço à son homologue congolais, Tshisekedi.

Insistant sur le fait que l’Angola ne peut pas se distancier de ce théâtre de crise, l’émissaire angolais a ajouté que « même si l’Angola n’a pas un rôle actif à jouer dans le processus de pacification ou dans le dialogue interne, elle ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe en RDC», mettant en avant, les liens étroits qui unissent les deux pays, «non seulement par l’histoire, mais aussi par leur proximité géographique».

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‎La mission ministérielle angolaise à Kinshasa intervient à la suite d’une visite effectuée le 30 septembre dernier à Lunda, par le ministre congolais de l’Intégration régionale, porteur d’un message du Président Tshisekedi à son homologue angolais. « Ma venue à Kinshasa visait à apporter une réponse à ce message », a précisé Tete António, ajoute le communiqué en rappelant que l’Angola et la RDC entretiennent d’excellentes relations d’amitié et de coopération.

Le processus de pacification à l’Est de la RDC repose sur plusieurs initiatives diplomatiques et régionales visant à stabiliser les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri. Parmi ces initiatives figurent l’Accord de paix RDC-Rwanda (2025) négocié sous l’égide des Etats-Unis et du président, Donlad Trump.