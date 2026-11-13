Le Cameroun et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) ont ouvert, le 11 novembre, une nouvelle ère de collaboration, avec le lancement du 9ᵉ Programme de coopération couvrant la période 2027-2031 (CPD9 2027-2031).

La cérémonie de lancement a été co-présidée par le Ministre camerounais de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey et le Coordonnateur résident du Système des Nations unies au Cameroun, Issa Sanogo, en présence des membres du Gouvernement camerounais et du Représentant résident de l’UNFPA au Cameroun.

Le CPD9 2027-2031 ambitionne, selon un communiqué du ministère camerounais, d’accélérer la réalisation de trois résultats transformateurs, à savoir zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale, et zéro violence basée sur le genre et pratique néfaste.

D’après la même source, ces objectifs s’inscrivent dans une vision plus large de développement inclusif, fondée sur la valorisation du dividende démographique, la promotion de l’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et le renforcement du système statistique national.

Adopté le 27 août 2026 par le Conseil d’administration de l’UNFPA, le CPD9 2027-2031 s’aligne sur les priorités de la Vision 2035 et de la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30).

Le 9e programme devrait capitaliser sur les acquis du CPD8 2022-2026 qui s’achève cette année, et renforcer les interventions en faveur du développement humain, de l’inclusion sociale et de l’autonomisation des femmes et des jeunes.

« L’enjeu demeure désormais, pour le Cameroun et ses partenaires, de transformer les engagements stratégiques en résultats concrets, mesurables et durables, au bénéfice des populations et de l’accélération du développement humain à l’horizon 2031 », indique le communiqué.

Dans son discours de circonstance, Alamine Ousmane Mey a, entre autres, promis que son département ministériel veillera à la cohérence du programme avec les instruments nationaux de planification, à la coordination des interventions avec les administrations sectorielles concernées, et à leur articulation avec les mécanismes nationaux de suivi du développement.

Issa Sanogo a, pour sa part, renouvelé l’engagement de l’ensemble des agences onusiennes à accompagner l’UNFPA et le Gouvernement camerounais dans la mise en œuvre du CPD9. Sur les 69 millions de dollars nécessaires pour le CPD9, près de 30 millions ont été déjà mobilisés par l’UNFPA, précise le communiqué.