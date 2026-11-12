L’Union africaine (UA) et l’Organisation des Nations unies (ONU) ont plaidé, mercredi 11 novembre, pour une coopération économique dans la région des Grands Lacs en vue de faire face aux impasses diplomatiques persistantes dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu James Swan, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la RDC et chef de la Mission onusienne en RDC (MONUSCO), ainsi que Huang Xia, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs.

Leurs échanges ont porté sur l’évolution de la situation dans la partie orientale congolaise et sur les efforts régionaux en faveur de la paix et de la stabilité, selon un communiqué de l’UA.

En plus des considérations sécuritaires et de la mise en œuvre des processus de Washington et de Doha, ces responsables ont insisté sur un autre levier, celui de la coopération économique régionale.

Le Président de l’UA a souligné l’importance de cette coopération, notamment pour s’attaquer aux causes profondes du conflit. Cette approche promue passe, selon lui, par des projets communs d’infrastructure, la coopération en matière de ressources naturelles et le développement de corridors économiques.

Ladite « coopération peut renforcer la confiance mutuelle et apporter des bénéfices durables aux populations de la région », a-t-il défendu, soulignant aussi que cette vision économique devrait s’articuler avec un renforcement de la médiation continentale et une coordination étroite avec les Nations unies, sans oublier l’élargissement du dialogue à l’ensemble des parties prenantes congolaises.

La rencontre entre des responsables des deux organisations intervient à un moment marqué par l’évaluation du mandat de la MONUSCO. Le prochain renouvellement de ce mandat a fait l’objet d’échanges, avec une attention particulière au rôle de la Mission dans la protection des civils et à l’appui au suivi du cessez-le-feu, mais aussi à l’urgence d’un accès humanitaire élargi et à la réponse aux crises de santé publique qui frappe cette région orientale.