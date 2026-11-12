Le Maroc figure parmi les six premiers pays et programmes régionaux retenus dans le cadre d’ARISE, une initiative des Fonds d’investissement climatiques (CIF) lancé ce jeudi 12 novembre à Antalya (Turquie) en marge de la COP31, par les Fonds d’investissement climatiques (CIF), appelés à mobiliser des financements concessionnels pouvant atteindre 30 millions de dollars pour soutenir les investissements en matière de résilience climatique dans la pays sélectionnés.

Au Maroc, le programme ARISE (Accelerating Resilience Investments and Innovations for Sustainable Economies) sera piloté par la Direction générale des collectivités territoriales, relevant du ministère de l’Intérieur, en partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et plusieurs acteurs nationaux et internationaux.

Ce financement a pour objectif de constituer un portefeuille d’investissements dans des infrastructures résilientes aux changements climatiques, notamment dans les secteurs de l’eau, des déchets et du transport, ainsi que dans les solutions fondées sur la nature.

Le programme ARISE ambitionne également de transformer les priorités territoriales en projets bancables, capables d’attirer des financements publics et privés, à travers des mécanismes tels que le financement mixte, les prêts concessionnels, les garanties et les dispositifs de partage des risques.

L’initiative s’appuiera sur le Programme d’action climat des collectivités territoriales (PACCT), qui constitue un cadre de convergence entre la planification de l’adaptation climatique et la concrétisation des investissements.

Sous le pilotage de la DGCT et avec l’appui de la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie (GCoM), ledit programme consiste à renforcer la coordination entre régions, communes, départements ministériels, institutions financières de développement et acteurs privés.

La sélection du Maroc pour bénéficier du soutien des Fonds d’investissement climatiques (CIF) a été saluée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui y voit une reconnaissance de l’engagement du Royaume en faveur du renforcement de la résilience climatique, aussi bien à l’échelle nationale que territoriale.

Cette dynamique s’inscrit dans le processus de régionalisation avancée, qui renforce progressivement le rôle des régions et des communes dans la planification et la réalisation des investissements climatiques. Des initiatives comme le PACCT et la coalition CHAMP contribuent ainsi à rapprocher les stratégies climatiques nationales des besoins et priorités des territoires.