Maroc : La réforme éducative au centre débattue lundi à Rabat

La 15èmesession du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), s’est tenue ce lundi à Rabat pour débattre de l’état d’avancement de la réforme éducative dans le royaume.

Pour le président du CSEFRS, Omar Azziman, il s’agit de dresser le bilan d’étape pour s’arrêter sur les mesures les plus importantes en la matière et leur conformité avec la vision stratégique 2015-2030.

La présentation de ce bilan offre aussi l’opportunité de tester les indicateurs, en cours d’élaboration, pour évaluer l’application des dispositions de la loi-cadre proposée pour la réforme du système éducatif au Maroc, a expliqué Azziman.

Le président du CSEFRS a réitéré la détermination de son équipe à garantir une cohérence des travaux et une qualité des relations institutionnelles, soulignant que l’objectif ultime demeure de « servir l’école de l’équité et de l’égalité des chances, l’école de la qualité, l’école de l’épanouissement des apprenants et l’école de la justice sociale et du progrès de la société».

Saluant l’engagement de ce Conseil, le ministre de l’éducation, Saïd Amzazi est revenu sur les réalisations ainsi que les principales perspectives que son département compte concrétiser, notamment à l’horizon 2025, dans le cadre du nouveau programme déployé par son département.

Lors de cette session, les discussions ont porté entre autres, sur le projet de plan d’action et le projet de budget du Conseil pour l’année 2019.

Notons que le CSEFRS vient d’accueillir une dizaine de nouveaux membres, qui sont notamment des élèves, des universitaires, des représentants des ministères concernés et des députés.