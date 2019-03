Maroc : Un forum régional à Fès sur l’emploi des jeunes en milieu rural

La capitale spirituelle du Maroc, Fès abrite ce mardi 19 mars, un forum régional sur l’emploi des jeunes en milieu rural, sachant que le chômage au Maroc touche la population citadine plus que celle rurale, alors que le plus grand nombre d’emplois est créé en zone urbaine.

Ce forum ambitionne de créer une plateforme d’échange et de réflexion sur les moyens d’appui et de promotion de l’employabilité des jeunes en milieu rural.

Lors de cette journée, seront présentés les mécanismes et les approches du projet «Promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural» (PEJ II), mis en œuvre par la GIZ (coopération allemande au développement) en partenariat avec le ministère marocain du Travail et de l’Insertion professionnelle et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec), ainsi que l’ensemble des acteurs concernés aux niveaux régional et national.

Le PEJ II a été mis en place au Maroc pour renforcer la politique de l’emploi au niveau territorial et vise à mettre en œuvre une approche intégrée pour la promotion de l’emploi en milieu rural, a fait savoir le comité de pilotage du projet.

Rappelons que dans sa note sur les caractéristiques de la population active en chômage en 2018, publiée en février dernier, le Haut Commissariat au Plan (HCP) a fait savoir que le taux de chômage dans le royaume est passé de 10,2% à 9,8% entre 2017 et 2018, à hauteur de 14,7% à 14,2% en milieu urbain et de 4% à 3,5% en milieu rural.

Le HCP avait précisé que l’effectif des chômeurs est passé de 1.216.000 à 1.168.000 personnes entre 2017 et 2018. La baisse porte précisément sur 48.000 personnes, dont 25.000 en milieu urbain et 23.000 en milieu rural.