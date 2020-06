RDC/Covid-19 : Félix Tshisekedi lance un Programme multisectoriel d’urgence

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a lancé ce jeudi 18 juin à Kinshasa, un Programme Multisectoriel d’Urgence d’Atténuation des Impacts de la Covid-19, doté d’une enveloppe de 2,6 milliards de dollars.

«Ce programme Multisectoriel symbolise la détermination du gouvernement de la République de prendre en main et de répondre activement et dans un court terme aux effets d’entrainement de la pandémie de Coronavirus, avec l’objectif d’atténuer autant que possible les impacts de celle-ci en particulier sur le plan économique et social », a-t-il expliqué dans son discours.

Reconnaissant les effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19 sur plusieurs secteurs d’activités dans son pays, le chef de l’Etat congolais préconise le renforcement et l’élargissement, dans une approche multisectorielle, des mesures ayant accompagné la riposte sanitaire.

Le Programme multisectoriel, d’une durée de 9 mois, s’articule ainsi autour de trois axes à savoir : la riposte, surveillance et renforcement du système de santé; le soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l’économie; ainsi que l’atténuation de risques et soutien aux populations.

Hormis sa propre participation au financement du plan (moins d’un cinquième du montant total), le gouvernement compte aussi sur ses partenaires étrangers. En tout cas, le président a lancé un nouvel appel à la solidarité nationale et internationale sous toutes ses formes pour le financement de son nouveau programme.

Il a salué le travail des équipes impliquées dans la riposte et exhorté la population à continuer l’observation des différentes mesures et gestes-barrières préconisés.