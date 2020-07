Afrique du Sud/Covid-19: Ramaphosa annonce une nouvelle fermeture des écoles publiques

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi une nouvelle fermeture des écoles publiques pour une durée cette fois d’un mois, à cause de la hausse des cas du Covid-19 qui frappe le pays.

«Le gouvernement a décidé aujourd’hui que toutes les écoles publiques devraient fermer pendant les quatre prochaines semaines», a déclaré M. Ramaphosa lors d’une intervention télévisée.

«L’Afrique du Sud abrite plus de la moitié de tous les cas en Afrique. La tempête du coronavirus est effectivement arrivée», a-t-il estimé.

Les autorités sud-africaines avaient imposé fin mars un très strict confinement, qui a depuis été assoupli pour éviter un effondrement de l’économie de la première puissance industrielle du continent. Dans les écoles publiques, plusieurs niveaux, dont les terminales, avaient repris les cours progressivement depuis début juin. Les écoles vont fermer à compter du 27 juillet et rouvriront leurs portes le 24 août, avec cependant quelques exceptions, a précisé le président Ramaphosa. Les élèves de terminale, par exemple, auront une seule semaine «de vacances» et reprendront les cours le 3 août.

Cyril Ramaphosa a expliqué avoir «adopté une approche volontairement prudente» vis-à-vis de la santé des enfants et du personnel enseignant «au moment où le pays connaît sa plus forte augmentation des cas d’infections».

En effet, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché d’Afrique et figure parmi les cinq premiers au monde en termes de cas confirmés, avec plus de 395.000 infections, dont plus de 6.000 décès. Le taux de mortalité est cependant resté faible, aux alentours de 1,5 % mercredi, selon les mises à jour quotidiennes du ministère de la Santé. Mais ces chiffres pourraient être très largement sous-estimé, ont prévenu mercredi des experts.