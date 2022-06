Maroc-Sahara : Le Cap-Vert ouvre prochainement un consulat général à Dakhla

Le Cap-Vert a décidé l’ouverture très prochainement d’une ambassade à Rabat et d’un consulat général à Dakhla et réitéré son appui à l’initiative marocaine d’autonomie comme «seule et unique solution crédible et réaliste» pour le règlement du différend autour du Sahara marocain, a annoncé mercredi, le ministre cap-verdien des Affaires étrangères, Riu Alberto Figueiredo Soares, actuellement en visite dans le Royaume.

A l’issue des entretiens qu’il eus ce mercredi avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la réunion ministérielle des Etats africains atlantiques qui se tient à Rabat, le chef de la diplomatie du Cap-Vert a réitéré le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et salué les efforts de l’Organisation des Nations Unies (ONU) comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara.

Riu Alberto Figueiredo Soares a en outre, réaffirmé l’appui du Cap-Vert à l’Initiative du plan d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc qui constitue, a-t-il dit, la seule et unique solution crédible et réaliste à la résolution de ce différend.

La veille, rappelle-t-on, le ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des togolais de l’Extérieur, Robert Dussey a lui annoncé l’ouverture prochainement par son pays d’un consulat général à Dakhla, et ce à l’occasion de ses entretiens mardi à Rabat, avec Nasser Bourita en marge des travaux de la première réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques.

Ainsi, avec ces deux pays amis du Maroc, le nombre de consulats ouverts dans les Provinces du Sud du Maroc, passera de 25 à 27 missions diplomatiques réparties à hauteur de 15 consulats à Dakhla et 12 à Laâyoune, ce qui conforte largement la position du Maroc dans le différend territorial du Sahara crée de toutes pièces par le régime algérien.