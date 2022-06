La BAD et la Tanzanie signent un accord de prêt de 125,2 millions de $ destiné au secteur de l’eau

La Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement de la Tanzanie ont signé un accord de prêt d’un montant de 125,2 millions de dollars pour le financement d’un projet qui contribuera à remédier aux pénuries d’eau dans trois districts de la région de Dodoma (centre), annonce un communiqué de la BAD publié lundi 27 juin.

La convention de prêt a été précisément signée le 16 mai à Dar es-Salaam par la directrice pays de la BAD en Tanzanie, Patricia Laverley, et le ministre des Finances et de la planification, Mwigulu Lameck Nchemba, précise le texte.

Le projet, qui sera mis en œuvre sur une période de cinq ans, prévoit la construction du barrage hydraulique de Farkwa, d’une longueur de 470 mètres, un bassin d’assainissement de 128 000 mètres cubes et une station de traitement des eaux d’une capacité de 128 000 mètres cubes par jour.

Il bénéficiera à plus de deux millions de résidents des districts de Bahi, Chemba et Chamwino, ayant souffert de la sécheresse et enregistré une forte croissance démographique.

«C’est un projet très attendu par la population de Dodoma et que la présidente Samia Suluhu Hassan, souhaite voir mis en œuvre. Cet accord de prêt sera très bénéfique pour la population et fournira également un accès à l’eau potable à des fins industrielles», selon le ministre Nchemba cité dans le communiqué.

Il a plaidé que le programme soit élargi à d’autres provinces et à d’autres aspects concernant toujours le domaine de l’eau, comme celui lié à l’abreuvage.

Pour sa part, la patronne du bureau de la BAD dans le pays a déclaré que le projet permettrait d’atténuer la crise de l’eau et d’améliorer les moyens de subsistance des communautés affectées, poursuit le document.

La BAD souligne qu’elle a déjà inverti 2,5 milliards de dollars dans 23 projets de développement en Tanzanie dans divers secteurs (agriculture, eau et infrastructures routières).