Côte d’Ivoire: La Vision 2030 expliquée aux hommes de médias

Le Cabinet du Premier ministre ivoirien a initié jeudi à Grand-Bassam, un séminaire de formation au profit d’une trentaine de journalistes de divers médias afin de les préparer à servir de relais dans la vulgarisation de la «Vision Côte d’Ivoire 2030», un programme ambitieux initié par le président, Alassane Ouattara.

Ce séminaire a aussi enregistré la participation des responsables de communications des 32 ministères techniques visait à favoriser l’appropriation de la «Vision 2030». Ce plan vise à rendre possible la transition d’une économie basée sur les exportations des matières premières agricoles à une économie guidée par les investissements privés et la transformation structurelle.

Le Directeur de cabinet adjoint de la Primature, Georges Bolamo a indiqué que «la Vision 2030 découle d’un diagnostic sans complaisance des forces et faiblesses de l’Économie ivoirienne puis se projeter dans l’avenir. La Côte solidaire est une déclinaison de la vision 2030 sur la période 2020-2025», a-t-il assuré.

Pour les cinq prochaines années, le gouvernement a mis l’accent sur de grands projets structurants dans les secteurs des infrastructures, de la sécurité, du transport, de l’économie numérique, des mines, de l’énergie, de l’agro-industrie, de l’industrie, de l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement, du tourisme et des secteurs sociaux de base en vue d’une transformation socio-économique profonde et durable du pays.

L’Etat ivoirien ambitionne de maintenir sur la période 2021-2025 une croissance forte (7,5% en moyenne) et contribuer à la création de quelque quatre millions d’emplois pour les jeunes.

Deux Plans nationaux de développement (PND) élaborés sur les périodes 2012-2015 et 2016-2020 ont permis à la Côte d’Ivoire d’enregistrer un taux de croissance de 6,9% en moyenne avec un revenu par tête d’habitant de 1.700 dollars, en hausse de 13,6% entre 2016 et 2019, selon le gouvernement.