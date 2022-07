L’OMS plaide pour le maintient des mesures barrières contre la Covid-19

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti ce mardi 12 juillet, que «la pandémie de Covid-19 (qui) est loin d’être finie» et rappelé aux gouvernements la nécessité de poursuivre l’observation des mesures barrières qui ont déjà été levées dans certains pays.

«Le virus fait une percée» et il convient de «le repousser», a alerté le patron de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse organisée à Genève, en Suisse.

«Alors que les hospitalisations et la transmission du Covid-19 augmentent, les gouvernements doivent déployer des mesures testées et éprouvées comme le port du masque, une ventilation améliorée et des protocoles de dépistage et de traitement», a-t-il exhorté.

L’OMS déplore que les «Etats ne répartissent pas la charge de la maladie de manière efficace en fonction de leurs capacités, à la fois pour les hospitalisations des cas sévères et pour le nombre grandissant de personnes en état post-Covid, souvent appelé Covid long».

La sortie médiatique de Tedros intervient à l’occasion de la publication par l’OMS des résultats de la dernière réunion du Comité d’urgence sur le Covid-19, tenue vendredi 8 juillet.

Conformément à une décision de ce Comité, l’organe onusien a maintenu la pandémie de Covid-19 au rang «d’urgence de santé publique de portée internationale », le plus haut degré d’alerte de l’OMS.

D’après le chef des urgences de l’OMS, Michael Ryan, intervenant lors de la conférence de presse, «le nombre de cas de Covid dans le monde a bondi de 30%, ces deux dernières semaines», une hausse due principalement aux sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5.