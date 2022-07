L’ex-patron de Gabon Oil Company, Patrichi Tanasa condamné à 12 ans de prison ferme

L’ancien Directeur général de l’entreprise publique «Gabon Oil Compagny», Christian Patrichi Tanasa a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle après avoir été reconnu coupable de détournement de fonds et de blanchiment de capitaux, crimes pour lesquels il était placé en détention préventive depuis deux ans et sept mois.

«C’est une bonne décision», s’est réjouit Me Aymard Moutsinga, avocat de l’État, assurant que «c’est une bonne décision, justice a été rendue, on verra la suite. Je trouve que la justice a plutôt été clémente par rapport au réquisitoire du parquet général» qui réclamait 15 ans de réclusion criminelle.

Par contre, c’est la déception chez les avocats du prévenu et de ses deux coaccusés son adjoint et sa trésorière, qui ont plaidé pour l’acquittement. «Ne jugez pas les errements de l’Administration gabonaise à travers ces jeunes trentenaires», a défendu Me Charles Henri Gey, avocat de la défense lors des réquisitoires.

«La cour n’a pas été juste, je pense que ces gens auraient tous dû être acquittés. Donc je ne me prononce pas sur la peine, le fait qu’ils aient été condamnés est l’expression simple de l’absence de justice dans le pays», a renchéri de son côté Me Charles Henri Gey.

Toutefois, il est reconnu à l’ex-Directeur général d’avoir «fait monter les comptes de l’entreprise de 6 milliards à 44 milliards de francs CFA (de 9 millions à 67 millions d’euros environ) en une année».