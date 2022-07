Lancement à Abidjan de la 5e édition du Salon africain des assurances (SADA)

La 5e édition du salon africain des assurances (SADA) s’est ouverte ce jeuid à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, sous le thème «l’inclusion assurantielle: monde agricole, construction, Transport et santé».

L’objectif du SADA, prévu les 15 et 16 septembre prochain, est de valoriser les assurances, de faire la promotion des produits d’assurance, de faciliter l’accès aux assurances, notamment le secteur informel, et de créer un espace de rencontre entre les assureurs et les populations.

A travers le thème retenu pour sa 5ème édition, le SADA souhaite convaincre tous les acteurs travaillant dans le secteur informel mais ayant le pouvoir d’achat, de se couvrir de tous les risques de vie, a expliqué Valérie Kouamé, la Commissaire générale de ce salon, cours d’une cérémonie de lancement.

Il s’agira, selon les organisateurs, de mettre en avant au cours de ces assises, les répercussions positives de l’inclusion assurantielle sur l’économie et le développement du pays et d’aider à résoudre certaines problématiques liées à la mise en place de résolutions adéquates pour le bien-être de la population.

«L’inclusion assurantielle fait partie intégrante de l’inclusion financière qui se définit comme l’offre de services financiers adaptés aux populations exclues du système financier classique.

L’objectif visé par cette édition serait d’éveiller les consciences sur l’importance de l’assurance comme vecteur social de développement», a également souligné Mme Kouamé.

Ce salon sera également meublé de rencontres B To B, de conférences thématiques, d’expositions et d’ateliers. Selon des études, le taux de pénétration de l’assurance est de moins de 2% en Côte d’Ivoire et de 2,6% en Afrique.