Côte d’Ivoire: Séminaire Yamoussoukro sur la passation de marchés publics par les Collectivités territoriales

Un séminaire de renforcement des capacités des acteurs des collectivités territoriales sur les règles et procédures de passation des marchés publics s’est ouvert mardi à Yamoussoukro (Centre) à l’initiative de l’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ANRMP) de la Cote d’Ivoire.

Selon le directeur de la réglementation et des régimes particuliers, Brou Yao Paul, qui représentait le directeur général des marchés publics, la rencontre qui s’achève ce mercredi vise l’amélioration «significative» de la gestion des marchés publics dans les collectivités à travers le partage avec ces acteurs régionaux des marchés publics des innovations de l’ordonnance 2019-679 du 24 juillet 2019 portant «Code des marchés publics et ses textes subséquents adoptés en Conseil des Ministres, en décembre 2021».

Il s’agit pour les participants de connaître et de s’approprier les innovations découlant des décrets d’application du code des marchés publics, et de renforcer leurs connaissances sur ces marchés et sur leur mise en œuvre.

L’intérêt de cette formation réside dans le fait que les marchés publics constituent un «levier majeur de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans laquelle s’inscrit la politique de développement local», a expliqué la présidente du conseil de régulation de l’ANRMP, Diomandé Bamba Massanfi.

Elle souhaite «l’encadrement de tout le processus par un dispositif juridique et opérationnel qui garantit la transparence des procédures, la liberté d’accès à la commande publique et l’optimisation des ressources à travers l’application des principes d’économie et d’efficacité».

En 2021 et 2022, ce sont respectivement 237 milliards de FCFA et 251 milliards de FCFA qui ont été inscrits dans le Budget de l’Etat au profit des collectivités territoriales et districts autonomes, sous forme de subventions, de recettes affectées.